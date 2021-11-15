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Общество15 ноября 2021 18:21

Ещё девять участков отремонтированных дорог проверила комиссия в Твери

Инспекция прошла в Центральном районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери продолжается приемка дорог Фото: администрация Твери

В Твери продолжается приемка дорог Фото: администрация Твери

С 15 ноября межведомственные комиссии проверяют в Твери участки, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день работы завершены на 70 плановых объектах 2021 года и четырех дополнительных участках.

Сегодня проверки прошли в Центральном районе Твери.

– В ходе приёмки проверяется устранение подрядчиком выданных ранее замечаний по качеству выполнения работ, – рассказали в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери. – На проверенных объектах замечания были незначительными, все они устранены: нанесена разметка, очищены ливневые колодцы, установлены дорожные знаки, которых не хватало на некоторых участках.