Ещё девять участков отремонтированных дорог проверила комиссия в Твери

В Твери продолжается приемка дорог Фото: администрация Твери

С 15 ноября межведомственные комиссии проверяют в Твери участки, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день работы завершены на 70 плановых объектах 2021 года и четырех дополнительных участках.

Сегодня проверки прошли в Центральном районе Твери.

– В ходе приёмки проверяется устранение подрядчиком выданных ранее замечаний по качеству выполнения работ, – рассказали в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери. – На проверенных объектах замечания были незначительными, все они устранены: нанесена разметка, очищены ливневые колодцы, установлены дорожные знаки, которых не хватало на некоторых участках.