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Общество15 ноября 2021 18:06

Судебный пристав-исполнитель Яна Сыромятникова ушла из жизни в Твери

Ей было 38 лет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Яна Сыромятникова ушла из жизни в 38 лет Фото: УФССП по Тверской области

Яна Сыромятникова ушла из жизни в 38 лет Фото: УФССП по Тверской области

В Твери на 39-м году жизни скоропостижно скончалась судебный судебный пристав-исполнитель Пролетарского районного отделения Яна Сыромятникова.

Яна Александровна в 2010 поступила на службу в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

За время прохождения службы зарекомендовала себя исполнительным, дисциплинированным, надежным сотрудником, пользовалась у коллег заслуженным авторитетом и уважением.

Руководитель и коллектив УФССП по Тверской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Яны Александровны.