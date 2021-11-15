Судебный пристав-исполнитель Яна Сыромятникова ушла из жизни в Твери

Яна Сыромятникова ушла из жизни в 38 лет Фото: УФССП по Тверской области

В Твери на 39-м году жизни скоропостижно скончалась судебный судебный пристав-исполнитель Пролетарского районного отделения Яна Сыромятникова.

Яна Александровна в 2010 поступила на службу в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

За время прохождения службы зарекомендовала себя исполнительным, дисциплинированным, надежным сотрудником, пользовалась у коллег заслуженным авторитетом и уважением.

Руководитель и коллектив УФССП по Тверской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Яны Александровны.