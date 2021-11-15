Жители Тверской области обеспокоены судьбой бабушки, которая ночует на вокзале в Торжке

Пока вопрос с жильем не решен, пенсионерка ночует на вокзале Фото: vk.com/tver_podslushano/Николай Филин

Жители Тверской области обеспокоены судьбой пожилой пенсионерки, которая уже несколько ночей проводит на вокзале в Торжке.

Видео появилось в местном сообществе 14 ноября. На камеру женщина сообщает, что у нее нет дома и ей негде жить, а у родственников небезопасно. Мнения жителей по этому поводу разделились: одни искренне жалеют "бездомную" бабушку, другие уверены, что у нее - проблемы со здоровьем, но она отказывается от помощи, и вообще ни в чем не нуждается.

В любом случае очевидно, что помощь ей необходима. Но, на предложение отправиться в дом престарелых, пенсионерка ответила отказом и пока продолжает ночевать на вокзале.

"КП"-Тверь" следит за развитием событий.