На международных соревнованиях лыжница из Твери Наталья Непряева выиграла золото и серебро

Наталья Непряева завоевала медали международных соревнований Фото: Альберт БОЙКОВ

В финском Муонио завершились международные соревнования по лыжным гонкам под эгидой FIS. Для сборной России соревнования являются одним из последних этапом отбора на этапы Кубка мира.

В индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем золото завоевала лыжница из Твери, призер Олимпийских игр Наталья Непряева, второе место у россиянки Татьяны Сориной, третье - у Виктории Карл из Германии.

В гонке на 10 км свободным стилем Непряева подтвердила лидерство в национальной команде, завоевав серебряную медаль. До первого места не хватило всего лишь 0,9 секунды. Золото - у Криста Пармакоски (Финляндия), третье место у Виктории Карл (Германия).

- Из-за тактической ошибки в финале спринта уроженка Твери заняла пятое место, - сообщает областной спорткомитет.