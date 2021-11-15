Флаг Вышнего Волочка развернули альпинисты на высоте 6461 метра в Гималаях

Флаг Вышнего Волочка на горной вершине в Непале. Фото: vk.com/volochekmuzey / Андрей Тихмянов

14 ноября 2021 года, в 5:40 утра флаг Вышнего Волочка был развёрнут на вершине горы Пик Мера (Mera Peak) на высоте 6461 метра. Пик Мера - самая высокая трекинговая вершина в Непале, её высота 6 476 метров. При этом маршрут восхождения на эту гору относительно прост, из-за чего Пик Мера очень популярен, в том числе и среди начинающих альпинистов.

Флаг на вершину поднял уроженец Вышнего Волочка Андрей Юрьевич Тихмянов, который сейчас путешествует по Непалу с составе альпинистской группы. Об этом событии рассказал на своей страничке в соцсети Вышневолоцкий краеведческий музей.

"Однажды, беседуя с Андреем Юрьевичем, во время одного из его визитов в Вышний Волочёк, директор Вышневолоцкого краеведческого музея, Светлана Евгеньевна Шкивидорова, заметила: "Как было бы здорово, если бы на одной из покоряемых вами горных вершин развевался флаг родного вам города!". Приятно, что сегодня эта идея нашла свое воплощение", - пишут сотрудники музея.

По возвращению из путешествия Андрей Тихмянов планирует передать флаг, побывавший на Mera Peak, в Вышневолоцкий краеведческий музей