«Пожарская котлета» из Тверской области заняла третье место в конкурсе «Вкусы России»

Та самая котлета. Фото: предоставлено ПТО

15 ноября в Минсельхозе России объявили победителей второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Жюри отметило Тверскую область в номинации «Кулинарное наследие», где были представлены готовые блюда и кулинарные полуфабрикаты. Третье место эксперты отдали бренду «Пожарская котлета».

В 2021 году свои продовольственные бренды на конкурс заявили более 700 участников из 84 регионов России.

Верхневолжье представило свыше 20 вкусных брендов.

- Бренд «Пожарская котлета» знаменит на всю Россию. Начиная с 1826 года в письмах и путевых заметках многих известных в истории лиц, проезжавших через Торжок, встречается упоминание о гостинице Пожарских и одноименных котлетах, как о самом известном трактирном блюде на главной дороге России, - сообщила пресс-служба областного правительства.