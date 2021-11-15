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Общество15 ноября 2021 15:34

В Тверскую область доставили первую партию рождественских елей и пихт

Деревья прошли карантинную проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверскую область завезли первую партию пихт и елей

В Тверскую область завезли первую партию пихт и елей

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверскую область доставили первую партию рождественских деревьев. В регион завезли 1060 пихт Фразера и 975 елей колючих из Эстонии, Дании и Польши.

С 8 по 12 ноября сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в местах завершения таможенного оформления провели карантинный фитосанитарный досмотр.

- Партии деревьев соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям нашей страны, карантинные организмы при проведении лабораторных исследований не выявлены, - сообщили в ведомстве.