В Тверскую область доставили первую партию рождественских елей и пихт

В Тверскую область завезли первую партию пихт и елей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверскую область доставили первую партию рождественских деревьев. В регион завезли 1060 пихт Фразера и 975 елей колючих из Эстонии, Дании и Польши.

С 8 по 12 ноября сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в местах завершения таможенного оформления провели карантинный фитосанитарный досмотр.

- Партии деревьев соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям нашей страны, карантинные организмы при проведении лабораторных исследований не выявлены, - сообщили в ведомстве.