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Происшествия15 ноября 2021 15:21

Аферист под предлогом инвестиций обманул жителя Твери

Мужчина лишился 175 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенник обманул жителя Твери на 175 000 рублей

Мошенник обманул жителя Твери на 175 000 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жертвой телефонного афериста стал 56-летний житель Твери. Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил создать брокерский счет для увеличения дохода. Потерпевший установил программу на телефон, а мошенник получил доступ к данным.

С помощью кодов звонивший перевел деньги к себе на счет. Также убедил заявителя оформить кредит.

Ущерб составил 175 000 рублей. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.