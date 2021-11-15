Аферист под предлогом инвестиций обманул жителя Твери

Мошенник обманул жителя Твери на 175 000 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жертвой телефонного афериста стал 56-летний житель Твери. Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил создать брокерский счет для увеличения дохода. Потерпевший установил программу на телефон, а мошенник получил доступ к данным.
С помощью кодов звонивший перевел деньги к себе на счет. Также убедил заявителя оформить кредит.
Ущерб составил 175 000 рублей. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.