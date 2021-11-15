В Тверской области состоялась церемония закрытия Вахты памяти-2021

В 2021 году тверские поисковики обнаружили останки 716 солдат и офицеров Фото: ПТО

В Тверской области в Музее Калининского фронта в поселке Эммаусс состоялось закрытие региональной Вахты Памяти-2021. Работу завершили 53 поисковых отряда.

В торжественном митинге приняли участие поисковики, юнармейцы, жители. Собравшиеся возложили цветы к воинскому захоронению, почтили минутой молчания память павших воинов.

- Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, – отметил губернатор Игорь Руденя. – Вахта Памяти – наша дань уважения людям, которые отдали свои жизни за победу в войне.

В 2021 году тверские поисковики обнаружили останки 716 солдат и офицеров Красной армии, найдено 103 медальона и 18 именных вещей. Установлены имена 43 воинов, найдено 19 родственников.

В 11 муниципальных образованиях прошли траурные мероприятия по захоронению останков 2245 красноармейцев.