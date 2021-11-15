Смертельная драка произошла в одном из кафе в Твери

Место происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту убийства 40-летнего мужчины.

Преступление было совершено ночью 13 ноября в одном из кафе. Мужчины подрались, один взял нож и ударил потерпевшего в шею. От ранения он скончался.

Следователями и криминалистами, сотрудниками полиции проведен детальный осмотр места происшествия, изъяты улики, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

Фигурант задержан, допрошен. Устанавливаются обстоятельства и детали преступления. Расследование уголовного дела продолжается.