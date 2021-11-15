Три поддельные пятирублевые монеты и 359 пятитысячных купюр выявили в Тверской области

За хранение и сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области экспертами банковской системы в 2021 году обнаружено 388 поддельных банкнот Банка России. Среди них 329 пятитысячных, 32 тысячных, 24 банкноты номиналом 2000 рублей, одна сторублевая и две пятисотрублевых фальшивки, также вреди подделок - три пятирублевые монеты.

- По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общее количество выявленных подделок сократилось на 2%, - отмечают эксперты.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают водяные знаки, защитную нить, волокна, микроперфорацию, рельефные изображения.

Специалисты напоминают, что за хранение и сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность. Не пытайтесь сбыть банкноты самостоятельно, а обратитесь в любой коммерческий банк.

- Выявленная подделка будет передана в полицию без компенсации, а если купюра все же настоящая, ее стоимость переведут на ваш счёт, - пояснила начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций тверского отделения Банка России Татьяна Федотова.