3000 учащихся примут участие в школьных олимпиадах в Твери

Школьники проверят знания по 21 предмету Фото: администрация Твери

С 15 ноября по 16 декабря 2021 года в Твери стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 года.

Участие в соревнованиях по 21 предмету примут 3000 учащихся 7-11-х классов. Школьники проверят знания по математике, русскому языку, химии, биологии, информатике, астрономии, истории и другим наукам.

Учащиеся 9-11 классов, набравшие по итогам муниципального этапа необходимое количество баллов, станут участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.