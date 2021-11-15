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Происшествия15 ноября 2021 11:58

На АЗС в Тверской области мужчина украл 139 литров бензина

Топливо он заправил в канистру и уехал
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина украл 139 литров бензина

Мужчина украл 139 литров бензина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась оператор АЗС в Ржевском районе и рассказала, что неизвестный водитель приехал на заправку, заправил в канистру 139 литров бензина и уехал, не оплатив. Ущерб составил более 6000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 24-летний неработающий житель Ржева. Мужчина воспользовался тем, что на автозаправке используется система постоплаты.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража".