ООО «Транснефть – Балтика» выполнило подключение участка магистрального нефтепровода Ярославль – Кириши 1

Работы по замене пятикилометрового участка DN700 и толщиной стенки трубы 9 мм велись с марта 2021 года.

ООО «Транснефть – Балтика» выполнило плановые работы по подключению нового участка магистрального нефтепровода (МН) Ярославль – Кириши 1. Цель – обеспечение бесперебойных поставок нефти в направлении порта Приморск. Плановые мероприятия проводились на территории Тверской области.

Работы по замене пятикилометрового участка DN700 и толщиной стенки трубы 9 мм велись с марта 2021 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. По завершении строительно-монтажных работ проведены внутритрубная диагностика и гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений.

Мероприятия выполнены с опережением графика, изначально подключение было запланировано только на 2022 год.

Одновременно на магистральном трубопроводе произведен комплекс работ по устранению дефектов

На камерах пуска и приема средств очистки и диагностики линейной производственно-диспетчерской станции «Песь» выполнена замена 2 единиц технологического оборудования. Установленное оборудование – российского производства. Плановые работы проводились в целях поддержания высокого уровня надежности и безопасности трубопроводов и инфраструктуры, обеспечения безаварийной транспортировки нефти.

Работы выполнялись в ходе плановой остановки транспортировки нефти на 65 часов с соблюдением всех мер по нераспространению коронавирусной инфекции. В них были задействованы 200 человек, использовалось 50 единиц техники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена, трубопровод функционирует в штатном режиме.