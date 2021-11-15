Новым руководителем тверского ОМОНа стал полковник Валерий Мишин

Полковник полиции Валерий Мишин. Фото: bbratstvo.com

Личному составу ОМОН регионального Управления Росгвардии представили нового командира - им стал полковник полиции Валерий Мишин. Прежде он занимал должность заместителя командира данного подразделения.

Личному составу ОМОН регионального Управления Росгвардии представили нового командира. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тверской области.

Врио начальника Управления Росгвардии по Тверской области Максим Дроздов, поздравляя Валерия Мишина с назначением, отметил его большой опыт работы в правоохранительной системе.

Валерий Мишин начал свою карьеру в 1993 году в должности милиционера 1-ой роты отдельного батальона ППС. В тверской ОМОН поступил на службу в 19940-м. А в 2011 году был назначен на должность заместителя командира ОМОН. Валерий Мишин неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За проявленное мужество и героизм был награждён ведомственными и государственными наградами, среди которых - Орден Мужества, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тверской области.