В Тверской области построили несколько газопроводов

В Верхневолжье реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО

Завершено строительство межпоселкового газопровода от села Киверичи до деревни Алешино Рамешковского района, внутрипоселковых газовых сетей в поселке Фирово, в деревне Старо-Ямская Старицкого района, в деревне Новая Слобода Калининского района, деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, М.Ронское, Б.Ронское в Осташковском районе, межпоселкового газопровода "Славное - Савкино - Бочарниково - Тестово".

Как уточнило областное правительство, прокладка этих газопроводов велась по региональной Адресной инвестиционной программе.

- По АИП в 2021-м сдадут еще внутрипоселковые сети в поселках Жарковский и Молоково. Планируется также обеспечить газоснабжение жилого фонда и перспективных участков в районе деревень Алексеевское, Гришкино и деревни Скулино Кимрского района. Кроме того, в этом году будет завершено строительство распределительных сетей в деревне Благуново Калязинского района, внутрипоселковых сетей в поселке Гузятино Бологовского района, разводящих сетей в деревне Тихорево Рамешковского района, - сообщает региональная пресс-служба.

В 2020 году правительство Тверской области и Газпром утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. По ней в 2021-м в регионе вводят 209 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир.

- Программа газификации Верхневолжья стала одной из наиболее масштабных. Это наш шанс привести газ в каждый район области, - считает губернатор Игорь Руденя.

Приоритетное значение в программе имеют 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных муниципалитетов.