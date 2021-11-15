Двое мужчин утопили напарника в Волге в Тверской области

Двое мужчин убили напарника на стройке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области на строительном объекте в деревне Рябеево Калининского района двое мужчин расправились с напарником. Уголовное дело раскрыто первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР.

С заявлением о пропаже родственника в следственный отдел 9 ноября 2021 года обратился мужчина и рассказал, что тот с 22 октября не выходит на связь. Следователи начали проверку и выяснили, что с мужчиной расправились его напарники по стройке - двое жителей Вышнего Волочка 32 и 36 лет. Во время ссоры они оттащили потерпевшего к реке и утопили.

Тело обнаружено в Волге. Злоумышленники задержаны и заключены под стражу.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.