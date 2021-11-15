Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Всероссийским днём призывника

Игорь Руденя. Фото: ПТО

15 ноября в нашей стране отмечается Всероссийский день призывника. Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей тверской области с этим днем.

- Традиции служения Отечеству имеют в Верхневолжье глубокие корни. Жители тверской земли во все времена вставали на защиту Родины, своими подвигами, мужеством и стойкостью снискали славу истинных патриотов нашей страны. Ежегодно тысячи молодых людей из нашего региона пополняют ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Многие призывники впоследствии на всю жизнь выбирают своим призванием защиту Отечества. Уверен, что в Верхневолжье престиж военной службы будет только расти. Тверская область стала первым регионом России, где реализуется проект по созданию современной сети военкоматов. Это позволит вывести на новый уровень работу по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи, - отметил в поздравлении глава региона.

Игорь Руденя пожелал призывникам Тверской области честно выполнять свой воинский и гражданский долг, быть достойными защитниками Отечества.