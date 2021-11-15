В Тверской области заблокировали сайты по продаже электроудочек

Сайты по продаже электроудочек запретили в Тверской области Фото: Сергей КУРОЧКИН

Прокуратурой Торопецкого района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены восемь сайтов с информацией по использованию и изготовлению электроудочек.

Доступ к ресурсам предоставлялся без пароля и регистрации.

Прокурором в суд направлено административное исковое заявление с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.