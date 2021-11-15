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Общество15 ноября 2021 7:32

В Тверской области заблокировали сайты по продаже электроудочек

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сайты по продаже электроудочек запретили в Тверской области

Сайты по продаже электроудочек запретили в Тверской области

Фото: Сергей КУРОЧКИН

Прокуратурой Торопецкого района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены восемь сайтов с информацией по использованию и изготовлению электроудочек.

Доступ к ресурсам предоставлялся без пароля и регистрации.

Прокурором в суд направлено административное исковое заявление с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.