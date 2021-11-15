В Тверской области заблокировали сайты по продаже электроудочек

Сайты по продаже электроудочек запретили в Тверской области
Фото: Сергей КУРОЧКИН
Прокуратурой Торопецкого района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены восемь сайтов с информацией по использованию и изготовлению электроудочек.
Доступ к ресурсам предоставлялся без пароля и регистрации.
Прокурором в суд направлено административное исковое заявление с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Судом требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.