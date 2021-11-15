На телебашне в Твери включат фиолетовую подсветку в честь недоношенных детей

На телебашне в Твери включат фиолетовую подсветку Фото: ПТО

17 ноября во Всемирный день недоношенных детей филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ» включит фиолетовую подсветку на телебашне в Твери. Всероссийская социальная акция «Мне не фиолетово» проходит ежегодно.

Огни на башне зажгутся в 18:00. К акции присоединятся и другие города, а также Ремпублика Коми, Республике Алтай, Ингушетия, Карелия. Там подсветят фасады региональных перинатальных центров, в Якутске и Челябинске символом Всемирного дня недоношенных детей станет фиолетовая телебашня, а в Москве - Крымский мост.

Всего в поддержку акции фиолетовым цветом, символизирующим надежду, сострадание и открытость, подсветят более 100 культурно-исторических, административных и спортивных объектов в 45 городах и трех сельских поселениях России.