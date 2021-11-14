Появились фото и видео смертельного ДТП в Тверской области, в котором сгорел водитель

Погибший - мужчина 1990 года рождения. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщили подробности страшного ДТП близ Рамешек, в котором сгорел водитель легковой машины. Напомним, смертельная авария произошла днём 14 ноября на 47-м километре автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна. Легковая машина врезалась во встречную фуру и загорелась. По информации Госавтоинспекции, погибший - мужчина 31 года (1990 года рождения). С водителем и пассажиром фуры по предварительным данным всё в порядке.

Легковушка внезапно вырулила на встречную полосу, врезалась в фуру и загорелась. Фото: УГИБДД по Тверской области

В ГИБДД предоставили фото и видео аварии, записанное видеорегистратором фуры. Видно, как легковое авто внезапно выруливает на встречную полосу прямо перед большегрузом. Судя по записи, времени на то, чтобы предпринять какой-то манёвр и избежать столкновения, у водителя фуры просто не было.

Фура от удара съехала с дороги. Фото: УГИБДД по Тверской области

От удара грузовик съехал с дороги в лесополосу. На этом ролик обрывается, но известно, что легковушка вспыхнула и её водитель погиб. Видео столкновения смотрите ниже: