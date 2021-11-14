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Общество14 ноября 2021 16:52

Следователи выясняют причины гибели мужчины и женщины на пожаре в Тверской области

Организована доследственная проверка, назначены экспертизы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Сгорел деревянный жилой дом. Фото: СУ СК по Тверской области

Сгорел деревянный жилой дом. Фото: СУ СК по Тверской области

Пожар, унёсший две жизни, произошёл рано утром 14 ноября в деревне Шаплово Кувшиновского района Тверской области. В сгоревшем деревянном доме были обнаружены тела двух погибших. Как сообщили впоследствии в Следственном управлении СКР по Тверской области, это женщина 1948 года рождения и мужчина 1972 года рождения.

"По фактам гибели людей Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства.

На месте ЧП работают следователи. Для выяснения точных причин произошедшего будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.