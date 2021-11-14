Пропавшая 16-летняя девушка из Вышневолоцкого района Тверской области вернулась домой

Девушка пришла домой сама. Фото: СУ СКР по Тверской области.

В Тверской области прекращены поиски 16-летней девушки, пропавшей 9 ноября в Вышневолоцком городском округе. Девушка сама вернулась домой, сообщает Следственное управление СК по Тверской области.

- В ближайшее время с целью установления всех обстоятельств её исчезновения следователем Следственного комитета она будет опрошена, - информирует пресс-служба ведомства.

После сообщения о пропаже несовершеннолетней, следователи СК выезжали на место её жительства, беседовали с родственниками и знакомыми. Каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий против девушки обнаружено не было.