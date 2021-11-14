В Тверской области водитель сгорел в машине после столкновения с фурой

Страшное ДТП произошло недалеко от Рамешек. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

14 ноября недалеко от Рамешек, на дороге "Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна" (47-й километр) машина врезалась в фуру и загорелась. Водитель погиб, его личность пока не установлена. Сотрудники Госавтоинспекции также в данный момент не могут сообщить марку машины, на которой он ехал.

"Страшная авария! Вся дорога на несколько метров залита пеной, от легковушки почти ничего не осталось, у фуры отлетела кабина", - сообщила "КП"-Тверь" подробности очевидица ДТП. Известно, что по каким-то причинам машина выехала на встречную полосу, где и столкнулась с большегрузом.