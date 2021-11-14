В Твери скончался экс-начальник регионального УМВД, генерал-майор Виктор Гусаков

Виктор Фёдорович Гусаков (в центре). Фото: 69.мвд.рф

14 ноября скончался Заслуженный работник МВД, генерал-майор милиции в отставке Виктор Гусаков. Виктору Фёдоровичу было 83 года. Виктор Гусаков возглавлял Управление МВД России по Тверской области с 1990 по 1996 годы. В 2018 году, в своё 80-летие, Виктор Фёдорович был удостоен медали МВД «За вклад в укрепление правопорядка». Поощрялся и другими наградами и медалями - «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» всех степеней.

Заслуженный работник МВД, генерал-майор милиции в отставке Виктор Гусаков. Фото: УМВД по Тверской области.

«Виктора Федоровича всегда отличали высокий профессионализм, чуткое и доброжелательное отношение к людям. Имея большой опыт работы, он умело использовал его в решении поставленных задач, подготовке молодых сотрудников, являясь для них примером в выполнении служебного долга», - пишут коллеги генерал-майора на сайте УМВД по Тверской области.

Виктор Гусаков многое сделал для улучшения организации работы по охране общественного порядка. Благодаря ему в 1992 году в регионе была создана ветеранская организация МВД, в которую вошли пенсионеры органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы и других структур системы Министерства внутренних дел.

Прощание с Виктором Федоровичем состоится 16 ноября 2021 года в 10 утра у здания УМВД России по Тверской области (Тверь, пл. Мира, д.1/70), отпевание – в 11:00 в Храме Бориса и Глеба (Краснофлотская наб., д.5). Похоронят генерал-майора на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Соболезнования в связи с уходом Виктора Гусакова его родным выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя. «Виктор Фёдорович был человеком с сильным характером, истинным патриотом, посвятившим себя служению Отечеству и нашему народу. Возглавив Управление МВД России по Тверской области в один из самых сложных периодов в истории нашей страны, Виктор Фёдорович стал примером мужества, верности долгу и Закону, защиты интересов региона и его жителей. В наших сердцах, в истории правоохранительных органов и всей Тверской области Виктор Фёдорович Гусаков навсегда останется Профессионалом, Человеком и Гражданином с большой буквы», – отметил глава региона.