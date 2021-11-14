Два ребёнка и взрослый пострадали в ДТП на бульваре Ногина в Твери

ДТП произошло у дома 4 на бульваре Ногина. Фото: УГИБДД по Тверской области

Днём 14 ноября на бульваре Ногина у дома №4 столкнулись "Рено" и "Фольксваген Тигуан". Водитель "Рено" не предоставил преимущество кроссоверу, уточняют подробности в региональной ГИБДД.

По предварительной информации в результате аварии пострадали двое детей, ехавших в "Фольксвагене" (возраст детей не сообщается). Как стало известно "КП"-Тверь", у них было подозрение на сотрясение головного мозга. Однако впоследствии эта информация была опровергнута - медики сняли диагноз. Ушиб груди получил водитель "Тигуна". Напомним, ранее ещё двое детей были травмированы в аварии в микрорайоне "Южный" Твери.