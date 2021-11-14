Из подъезда дома в Твери украли выставленную на продажу стиральную машину

Не оставляйте вещи без присмотра! Фото: Виктория ТУШКОВА

У 42-летнего жителя Заволжского района Твери украли стиральную машину стоимостью около 5000 рублей. "Стиралку" хозяин выставил в подъезд своего дома. Он собирался продать её, но не успел.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, на одном из сайтов бесплатных объявлений объявление о продаже стиральной машины увидел 43-летний мужчина. В объявлении был указан точный адрес и код от домофона. Злоумышленник вошёл в подъезд дома, обнаружил там стиральную машину и увёз её на своём авто.

Полицейские установили личность вора, собрав информацию о его приметах и "отработав" возможные места сбыта краденого. Стражи порядка похищенную стиральную машину изъяли, её вернут законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража".