Тверские школьники могут принять участие в соревновании по сбору макулатуры #БумБатл

Акция по сбору макулатуры проходит в рамках поддержки нацпроекта «Экология». Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Школьников Тверской области приглашают принять участие в акции #БумБатл. Её старт запланирован на 5 декабря.

Акция по сбору макулатуры #БумБатл – не просто экологическое соревнование, но и запуск челленджа в социальных сетях за возможность лично пообщаться с кумирами школьников. Организаторы направили предложения поддержать акцию популярным среди молодёжи блогерам.

Чтобы принять участие в акции, необходимо собрать макулатуру и принести её в школу, а после выложить в Instagram или TikTok фото- или видеопост про это с хештегом #бумбатл. В посте нужно отметить аккаунт своего кумира. Затем необходимо зарегистрироваться и оставить заявку на участие на сайте акции.

Акция по сбору макулатуры проходит в рамках поддержки нацпроекта «Экология», согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не менее 50% твердых коммунальных отходов. Макулатура, являясь ценным для переработки сырьём, сегодня занимает пятую часть в общем потоке ТКО.