Футбольный клуб "Тверь" сыграет последний матч года с подмосковным ФК "Красава"

Прошлую встречу с «Красавой» ФК «Тверь» выиграл со счётом 3:1

Сегодня, 14 ноября тверские футболисты ФК "Тверь" встретятся в последнем матче года с ФК "Красава" из подмосковного Одинцова (игра в рамках турнира ФНЛ-2, группа 2, подгруппа 1, 22-й тур). Матч состоится в Москве, на стадионе "Спортивный городок Лужники" в 14:00.

Онлайн трансляцию матча можно будет посмотреть здесь или на сайте "Чемпионат". Напомним, что итогом предыдущей встречи "Тверь" - "Красава", которая состоялась 18 июля 2021 года, стала победа тверских футболистов: 3:1. Болеем за наших!