На 14 ноября коронавирусом в Тверской области заразились ещё 399 человек

В Твери за сутки зарегистрировано 159 новых случаев ковида. Фото: Михаил ПАТЛИС

За последние сутки коронавирус в Тверской области был диагностирован ещё у 399 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 82 265 случаев заражения COVID-19. Таковы данные регионального оперштаба на 14 ноября 2021 года.

Выздоровели за весь период 69 338 пациентов (+427 за сутки). На карантине в настоящий момент находятся 10 979 человек (- 35). Умерли от коронавируса 1948 человек (+7).

В Твери за сутки зарегистрировано 159 новых случаев ковида, с начала пандемии в областной столице заболел 28 731 человек. В лидерах по заболеваемости также Конаковский район, Ржев, Калининский район, Вышневолоцкий городской округ, Торжок и Кимры (подробнее статистику можно посмотреть здесь).

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Всего прививку сделали 515 378 человек, за последние сутки – 1528. Записаться на вакцинацию можно через госуслуги и по телефону горячей линии 122. В Тверской области работают стационарные и выездные пункты вакцинации, они открыты каждый день.