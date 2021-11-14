Два человека погибли при пожаре в деревянном доме в Кувшиновском районе Тверской области

В огне погибли два человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранним утром 14 ноября на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в в деревне Шаплово Кувшиновского района Тверской области. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящий одноэтажный жилой дом. Огонь также успел перекинуться на соседний дачный дом, в котором в этот момент никто не жил.

В 04:30 огнеборцы локализовали пожар, в 04:50 ликвидировали открытое горение. В 7:58 была объявлена полная ликвидация. К тушению огня от МЧС России было привлечено 19 человек и 8 единиц техники. К сожалению, предотвратить трагедию не удалось - в огне погибли два человека.

"Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жильё и жизнь от огня!" - призывает пресс-служба регионального главка МЧС.

В случае пожара, вызывайте спасателей по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.