Экскурсовод из Твери победила во всероссийской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия» с проектом о Ржеве

Анастасия Малинкина. Фото: ПТО

Подведены итоги II всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия». В число победителей проекта (их всего десять) вошла экскурсовод из Твери Анастасия Малинкина. Анастасия представила проект о Ржеве - лекцию «Альтернативная история Ржева: старообрядцы, пастила и голуби».

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Свои онлайн-лекции об объектах и маршрутах этнотуризма в России представили педагоги-новаторы, специалисты сферы туризма и государственной национальной политики, представители НКО, отобранные на основе всероссийского конкурса-смотра.

Участники представили 60 лекций об этнокультурных объектах и интересных маршрутах. Онлайн-путешествие продлилось 25 дней и объединило более 1 миллиона зрителей – школьников, студентов и всех заинтересованных жителей из 85 регионов России.

Отметим, это уже не первый успех Анастасии Малинкиной, она также является победителем конкурса «Мастера гостеприимства 2021».