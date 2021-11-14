В Тверской области разыскивают худощавую женщину со шрамами на лице

Ориентировка на пропавшую. Фото: ВПСО «СОВА»

В Торжокском районе Тверской области пропала Анастасия Жукова (Венидиктова) 1983 года рождения. Как сообщает поисково-спасательный отряд "Сова", о её местонахождении ничего не известно с пятницы, 12 ноября.

Пропавшая была одета в коричневое болоньевое пальто с мехом, тёмно-синие джинсы, чёрные замшевые ботильоны, чёрную шапку. У неё тёмно-русые волосы, голубые глаза, рост около 165 сантиметров. Имеет особые приметы: шрамы на лице - над левым глазом и справа, под челюстью. Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию (102, 112) или волонтёрам: 8(980)624-65-97.