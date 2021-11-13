В Тверской области следователи ищут девочку-подростка из Вышневолоцкого округа

Эльмира Рыбникова до сих пор не вернулась домой. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту пропажи 16-летней местной жительницы Эльмиры Рыбниковой.

Она 9 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

- При поступлении сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетней следователем Следственного комитета осуществлен выезд по месту ее жительства. В ходе его осмотра каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены ее родственники и знакомые. В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшей, - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Всем, кому известно о местонахождении Эльмиры Рыбниковой, просьба обратиться в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.