В Твери в аварии двух иномарок получил травмы головы ребенок

На место ДТП прибыла скорая помощь. Фото: УГИБДД по Тверской области
Вечером 13 ноября в Твери на улице Пржевальского столкнулись две иномарки с женщинами за рулем. Есть пострадавшие. На место приехала машина скорой помощи.
Как сообщила Госавтоинспекция, при встречном разъезде машины столкнулись бортами.
В итоге во французской иномарке ушиб ребра получила женщина-водитель 1987 года рождения. Также пострадала пассажирка - девочка 2013 года рождения. У нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Обеим на месте оказали медпомощь. От госпитализации пострадавшие отказались.
Водители были трезвы.