В Твери в аварии двух иномарок получил травмы головы ребенок

На место ДТП прибыла скорая помощь. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 13 ноября в Твери на улице Пржевальского столкнулись две иномарки с женщинами за рулем. Есть пострадавшие. На место приехала машина скорой помощи.

Как сообщила Госавтоинспекция, при встречном разъезде машины столкнулись бортами.

В итоге во французской иномарке ушиб ребра получила женщина-водитель 1987 года рождения. Также пострадала пассажирка - девочка 2013 года рождения. У нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Обеим на месте оказали медпомощь. От госпитализации пострадавшие отказались.

Водители были трезвы.