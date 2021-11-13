На федеральном канале покажут снятую в Твери мелодраму с актером ТЮЗа

Кадр из фильма с Андреем Ивановым. Снято, насколько можно предположить, у ДК "Химволокно". Фото: кадр из фильма "Счастье Серафимы"/"Россия-1"

Вечером 13 ноября на телеканале Россия-1 состоится премьера мелодраматического фильма "Счастье Серафимы". Он этим летом снимался в Твери и Калининском районе.

Примечательно также то, что в одной из ролей этой теленовеллы снялся один из ведущих и лучших актеров тверского ТЮЗа Андрей Иванов.

В центре сюжета мелодрамы - жизненные перипетии героини Серафимы (ее играет Анна Ардова) с маленьким сыном...