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Общество13 ноября 2021 17:00

На федеральном канале покажут снятую в Твери мелодраму с актером ТЮЗа

Съемки проходили летом
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Кадр из фильма с Андреем Ивановым. Снято, насколько можно предположить, у ДК "Химволокно". Фото: кадр из фильма "Счастье Серафимы"/"Россия-1"

Кадр из фильма с Андреем Ивановым. Снято, насколько можно предположить, у ДК "Химволокно". Фото: кадр из фильма "Счастье Серафимы"/"Россия-1"

Вечером 13 ноября на телеканале Россия-1 состоится премьера мелодраматического фильма "Счастье Серафимы". Он этим летом снимался в Твери и Калининском районе.

Примечательно также то, что в одной из ролей этой теленовеллы снялся один из ведущих и лучших актеров тверского ТЮЗа Андрей Иванов.

В центре сюжета мелодрамы - жизненные перипетии героини Серафимы (ее играет Анна Ардова) с маленьким сыном...