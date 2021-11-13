На предстоящей неделе в Твери во всех районах будут временно отключать электричество

Свет будут отключать в связи с профилактическими работами. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 15 по 19 ноября в Твери в связи с профилактическими работами на сетях запланированы отключения электричества. Об этом информирует МУП "Тверьгорэлектро".

График отключений

Московский район

15 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Глинки, д.1/43-29, д.2/41-30-100, ул. Дальняя, д.1-67, д.2/47-84, ул. Луговая, д.11/21-75, д.14-88, ул. Транспортная, д.42-68, ул. Трудовая, д.1/31-55, д.12/25-58, ул. Народная, д.1/37-81, д.2/35-78, ул. Дрожжина, д.11/15-75, д.2/17-70, ул. Островского, д.20-66, д.19-71, ул. Линейная, д.70-110, д.111-115, ул. Тургенева, д.57/44-103, д.54-104/42, ул. Конечная, д.2/57-68, ул. Восточная, д.1/55-63, д.2-70, ул. Глинки, д.37-65/41, д.34-76, п-д Тургенева, д.1/39-15/40, д.2/41-16/42, ул. Загородная, д.17а-57, д.20-74, п-д Загородный, д.1/55-13, д.2/57-16/58, ул. Южная, д.1 – 51, д.2/57 – 46, шос. Бурашевское, д.43 – 57, ул. Просторная, д.54 – 74, 70/41 – 55, ул. Весенняя, д.39-83, п-д Дрожжина 1, д.4, д.6, п-д Дрожжина 2, д.3, д.5, п-д Южный, д.2 – 16, д.1/52 – 51/15, п-д Островского, д.3, д.5, п-д Глинки, д.39 – 80, п-д Народный, д.6 – 8, п-д Дальний 1, д.2/67 – 6, п-д Дальний 3, п-д Дальний 4, ул. Восточная, д.8/82, ул. Можайского, д.62б, ул. Мирная, д.3.

16 ноября

С 9:00 до 12:00 по адресам: п-д Линейный 2, д.1-39, д.2-36, п-д Линейный 1, д.1-19, д.2-16, ул. Линейная, д.46-58, шос. Бурашевское, д.28- 34, д.13-41, ул. Крупской, д.25-59, д.22-44, ул. Тургенева, д.19-55, д.16-54, ул. Кима, д.42-60, д.33-49, ул. Островского, д.34-56, д.29-47, ул. Загородная, д.23-35, д.28-42, п-д Южный 3, д.1/25-15, д.2/27-16, п-д Южный 4, д.1/31-5, д.2/33-6, ул. М. Ульяновой, д.32-38, д.35-61, Бурашевское шоссе, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, ул. Можайского, д.95, д.93, Угловой пр-д, д.25, д.27, д.29, д.31, д.32, д.30, д.28 , Южный 1-й пр-д, д.29, д.32, ул. Можайского, д.97/50.

18 ноября

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Вокзальная, д.1, д.3, д.5, д.8.

19 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Луговая, д.81, д.83, 85/27, д.87/24, ул. Домоткановская, д.13-25, ул. Трудовая, д. 90-106/9, д.87/24-103/7, ул. Народная, д.83, ул. Глинки, д.3-29, д.4-30, ул. Транспортная, д.52-60, ул. Дальняя, д.1/62, д.3-29б, д.4-30, ул. Линейная, д.101-109, д.98-108.

Пролетарский район

15 ноября

С 9:00 до 12:00 по адресам: пос. Лоцманенко, д.1-19, д.2-20, ул. Машинистов, д.1, д.3.

16 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: прис. Серебряковская 1, д.1а, д.2а, д.4-14, б-р Ногина, д.35-49, ул. К. Слободы 9, д.1, д.2, д.2а, д.2б, 1-й п-к К. Слободы 9, д.2 д.,4а.

18 ноября

С 13:30 до 17:00 по адресам: ул. Громова, д.5, д.7, к.1,к.2,к.3, д.9, д.11 к.1.к.3, д.15, д.23, д.25, д.27.

Заволжский район

15 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Черкасская, д. 41-81, д.42-80.

16 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: п-д Р Люксембург 2, д.2/14-28, д.1/16-23, д.116, д.102, д.93/34-113, ул. Котовского, д.30/26-44, д.27-45, ул. А. Томского, д.12/40-18/25, д.4а, ул. Силикатная 3, д.2/65-20, д.3-37, ул. Туполева, д.63/1-69, д.61/115, д.47-59, ул. Пржевальского, д.26/30, д.32/39, д.36/12, д.21, д.23, п-д Б Заводской, д.2/7-8, д.3-5/1, ул. Герцена, д.28, ул. Маяковского, д.36/94, д.34/93, б-р Затверецкий, д.57-85, д.48-58, ул. Н. Слобода, д.1-15, д.2-10, пер. Клубный 1, д.19-31, д.16-28, ул. А. Невского 2, д.55а-67, д.56-70, пер. Клубный 2, д.1-5, д.2-6.

17 ноября

С 9:00 до 21:00 по адресам: ул. Осипенко, д.26/9-82, д.21-77, ул. Лазо, д.63-73, д.62, д.66/56, ул. Щорса, д.17/56-33/61, д.26/54-44/59, ул. Серова, д.13-69, д.18-68, ул. Маяковского, д.44, д.46, д.48, д.50-56/17, п-д 1-й Серова, д.3, д.4, п-д 2-й Серова, д.3, д.4, п-д 1-й Котовского, д.13-25, д.14-26, п-д 2-й Котовского, д.10-22, д.9-25, п-д Белинского, д.19-21, д.12-14, д.24, д.26, ул. Туполева, д.38-74, ул. Котовского, д.10-28/58, д.53-56-67, ул. 2-я Силикатная, д.5/23-11.

17 ноября

С 9:00 до 12:00 по адресам: ул. Малая Тверская, д.2-48/47, д.1/46-45/47, ул. Дачная, д.43, д.49, ул. Кольцевая, д.28/41-43, д.30/42-44, ул. Соминка, д.44-48.

17 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Комарова, д.6-14, пер. Металлистов 5, д.3-7, д.2-8, пер. Металлистов 6, д.1-11, д.2-14, ул. Металлистов 1, д.36-42, ул. Металлистов 2, д.30-42, д.29-43.

18 ноября

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Веселова, д.16, д.18, д.21, ул. Комарова, д.9-17, 4-ый пер. Металлистов, д.4-12, ул. А. Невского 1, д. 8, д.1-35, д.2-50, д.10 корп. 3,5,7, ул. Кропоткина, д. 61, д.61а, д.64, д.66, д.68, д.72/3, д.72, наб. Волги, д. 33-59.

18 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Андреевская, д.1а-65, д.2-68, ул. Б. Тверская, д.1/40-27, д.2-28, ул. Кольцевая, д.27-39, ул. Звеньевая, д.15-27/31, д.16-28/33.

19 ноября

С 9:00 до 15:00 по адресам: ул. Кольцевая, д.1-27, ул. Прошина, д.2-22, п-д Тельмана, д.3-25, д.2-24, ул. Соревнования, д.1а-27/23, д.2/6-28/25, ул. Плеханова, д.1/2-27, д.2-28/14, п-д Плеханова 1, д.1/8-9/11, д.2/6-22/7, п-д Плеханова 2, д.2/14-18/15, д.1-17, п-д Плеханова 3, д.1/24-17, д.2-12.

19 ноября

С 9:30 до 13:00 по адресам: ул. Туполева, д.14/46-36/37, д.4-12/45, ул. Ломоносова, д.46/14-86, д.59/22-73, д.68/48-88/43, д.75/46-91/40, д.128/37-154/20, д.131, пер. Ломоносова, д.19-23/69, д.20-24/67, д.1/62-15/85, д.2/60-14, ул. Добролюбова, д.48/1-56/3, д.51-59/3, д.58-82, д.59а-87, д.125-157/24, д.126-130, ул. Белинского, д.5/17-59/9, д.48/9-56, д.56-86/54, д.59-89/52, п-д Белинского, д.1-17, д.2-10, ул. Маяковского, д.51/15-59/15, д.58-86, д.61-89/60, ул. Щорса, д.2/54-24/57, д.1/56-15/59, ул. Пархоменко, д.16/56-22/59, д.17/58, д.19,пер. Клубный 1, д.31/70-65/73, д.24/68-78, п-д Маяковского 1, д.3-7, д.4-6, ул. Серова, д.73/65-72-74, пер. Дурмановский, д.43, д.47, д.49/88, д.42, д.52-60/89, б-р Затверецкий, д.60/2-84, ул. Новозаводская 1, д.46-86/35, д.52-89/30, д.128/25-50/8, д.131, ул. Новозаводская 2, д.45/12-89/36, д.56/16-88/36, д.128/31-152/14, д.131, пер Третьяковский, д.53, ул. Шишкова, д.80, п-д Добролюбова 3, д.2, д.3, д.4 д.,5, пер Литейный, д.27-41, ул. Стрелковая, д.6/151-22.

Центральный район

15 ноября

С 13:30 до 15:00 по адресам: пер. Трудолюбия, Д.35 к.1, к.2, д.37 к.1, д.39, д.41, д.43, д.45 к.1 ул. Роговик, д.5.

16 ноября

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Ефимова, д.6-16, д.13,15-23, ул. Троицкая, д.1, д.1а, д.3,ул. Достоевского, д.3, д.5а, наб. Тьмаки, д.1/19, д.24, д.25/2.

17 ноября

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. С. Перовской, д. 28, д.28/16, д.30, д.32, пер. Трудолюбия, д. 45/28, ул. Учительская, д. 47(д/сад), д.49, д.59.

Также свет будут отключать в Удомле и Старице.

Удомля .

16 ноября

С 9:00 до 12:00 по адресам: ул. Левитана, д.14,Б/Н, д. Саниково, ул. Совхозная, д.б/н, д.18, д.29-37(неч).

16 ноября

С 13:30 до 17:00 по адресам: ул. Совхозная, д.2-12а, пер. Левитана, д.9, д.10.

17 ноября

С 9:00 до 12:00 по адресам: ул. Кирова, пер. Кирова, ул. Пионерская, д.66, д.68, д.76, д.78, д.82, ул. Рабочая, ул. Садовая.

17 ноября

С 13:30 до 17:00 по адресам: ул. Джержинского, д.9-52, ул. Володарского, ул. Мира, ул. Пушкина, ул. Маяковского, ул. Победы, пер. Володарского, д.1, д.2-10(чет), пер. Песчаный, д.19а, ул. Октябрьская, д.1.

Старица

17 ноября

С 8:00 до 13:00 по адресам: ул. Привокзальная, д.1-28, ул. Пионерская, д.1а, д.38, д.40, ул. Володарского, д.43, д.46, д.48.

18 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Ленина 1, д.10, д.14, д.14А, пер. Аптекарский, д.2, д.6.