Уроженка Твери Наталья Непряева победила в индивидуальной гонке в Муонио

Наталья во время гонки. Фото: VK/Федерация лыжных гонок России

13 ноября уроженка Твери Наталья Непряева взяла золото на международном турнире по лыжным гонкам в финском Муонио.

Наталья Непряева показала лучшее время и первой пришла к финишу в гонке на дистанции в 10 км классическим стилем. Для победы ей хватило 28 минут 33,5 секунд.

Серебро, кстати, взяла также россиянка - Татьяна Сорина.

Сегодня, 13 ноября 2021 года, в Муонио (Финляндия) прошел второй соревновательный день.

Добавим, что сейчас Наталья выступает от Архангельской области.