В Москве состоялась премьера музыкального спектакля знаменитого тверского танцора Арсена Агамаляна

На сцене творилась феерия. Фото: VK/Арсен Агамалян/скрин из видео

12 ноября на на сцене зала «Стравинский» в московском театре «Геликон-опера» было жарко. Там состоялась осенняя премьера феерического танцевального спектакля от Арсена Агамаляна - нашего земляка, чемпиона мира по бальным танцам в паре с великолепной Оксаной Васильевой.

Все билеты расхватали за несколько дней до спектакля.

Арсен задействовал в своем представлении многих именитых российских танцоров. И, конечно, станцевал и сам с Оксаной Васильевой.

Каждый из дуэтов с помощью хореографии попытался показать свою историю успеха...

Сегодня и завтра в «Геликон-Опере» состоятся еще два представления спектакля нашего земляка.

Поздравляем Арсена с успешной премьерой.