В Москве состоялась премьера музыкального спектакля знаменитого тверского танцора Арсена Агамаляна

На сцене творилась феерия. Фото: VK/Арсен Агамалян/скрин из видео
12 ноября на на сцене зала «Стравинский» в московском театре «Геликон-опера» было жарко. Там состоялась осенняя премьера феерического танцевального спектакля от Арсена Агамаляна - нашего земляка, чемпиона мира по бальным танцам в паре с великолепной Оксаной Васильевой.
Все билеты расхватали за несколько дней до спектакля.
Арсен задействовал в своем представлении многих именитых российских танцоров. И, конечно, станцевал и сам с Оксаной Васильевой.
Каждый из дуэтов с помощью хореографии попытался показать свою историю успеха...
Сегодня и завтра в «Геликон-Опере» состоятся еще два представления спектакля нашего земляка.
Поздравляем Арсена с успешной премьерой.
Снимок после успешной премьеры. Фото: VK/Арсен Агамалян