В Тверской области к 13 ноября за сутки коронавирусом заразились 398 человек

В регионе продолжает свирепствовать коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 12 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 398 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 81 866 гражданам.

Выздоровели за минувшие сутки 469 человек. Всего с начала пандемии 68 911 жителей региона излечились от коронавируса.

1941 человек скончались в результате заболевания коронавирусом. Девять граждан умерли за минувшие сутки.

На карантине - 11014 (- 80 за сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 513 165 человек, за последние сутки - 4006 граждан..

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.