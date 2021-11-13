В Тверской области завершаются работы по консервации старинных храмов в двух районах

Колокольня храма Александра Невского в лесах. Фото: FB/Фонд "Белый Ирис"/коллаж

В начале августа "КП"-Тверь" писала о том, что благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» запускает проект по сохранению трех старинных святынь тверской глубинки. Речь - о Александро-Невской и Петропавловской церквях в деревне Переслегино, новоторжской земли, и храма Флора и Лавра в Степурино, под Старицей. И вот планы фонда обрели реальность - первый этап задуманного практически реализован.

На средства президентского гранта в старинных храмах завершаются работы по консервации. Это необходимо, чтобы уберечь воздвигнутые в XVIII и XIX веках церкви от дальнейшего разрушения.

О том, что процесс консервации близится к концу фонд сообщил в своей группе в соцсети.

- Тверскую землю припорошил снежок - осень вот-вот закончится. А мы вот-вот завершим консервационные работы в храме святого благоверного Александра Невского деревни Загорье (Переслегино). Символично, что большая часть сохранных работ выполнена в год, когда в стране широко отмечается 800-летие со дня рождения великого полководца, - сказано в посте фонда в соцсети.

Там приводится и комментарий реставратора Вадима Пластинина:

- Вокруг колокольни построены деревянные леса, которые являются также опорой временной крыши, воздвигнутой над колокольней. Стены трапезной укрыты от осадков с помощью деревянного каркаса и покрытия тканью ПВХ. На четыре колонны, находящиеся в помещении трапезной, надеты специальные колпаки. Все эти меры приостановят дальнейшее разрушение святыни

В ходе консервации храма Флора и Лавра уже закончено устройство временной кровли, закрыты оконные проемы, под куполом центрального барабана смонтирована постоянная стропильная система.

Временную кровлю возвели и на храме Петра и Павла - шедевре церковной архитектуры, созданном по проекту гениального русского архитектора Николая Львова.

Храм в Степурино после консервации. Фото: FB/Фонд "Белый Ирис"/коллаж