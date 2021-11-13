В Тверской области пойманы воры бензотриммера

Воры задержаны и во всем сознались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Конаковском районе у 59-летнего жителя села Селихово с его участка и похители бензотриммер. Сумма ущерба составила порядка 7 500 рублей. Полицейским удалось быстро вычислить и задержать подозреваемых в краже.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что на бензотриммер покусились двое жителей Тверской области 1971 и 1978 годов рождения. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Мужчины признались в краже и пояснили, что похищенное планировали продать, а денежные средства потратить на личные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.