В Тверской области машина врезалась в столб, есть пострадавшие

ДТП произошло на трассе М-10. Фото: УГИБДД по Тверской области

Сегодня рано утром в регионе на 165 км федеральной трассы М-10 ВАЗ-2114 врезался в мачту освещения. Машина двигалась по направлению Москвы.

Как сообщает Госавтоинспекция, пострадали водитель - мужчина 1998 года рождения, а также два его пассажира - молодые люди 1999 и 1998 годов рождения.

У водителя диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом правого предплечья. У пассажиров - такие же травмы головы, у одного еще и перелом голени.

И водитель и его пассажиры на момент аварии были трезвые.

Будьте внимательны на дорогах.