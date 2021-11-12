В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой помощи

Областное правительство сообщило, что в регионе завершен процесс централизации скорой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области завершен процесс централизации скорой медицинской помощи - в единую систему управления объединены три станции и 33 отделения скорой медицинской помощи в районах области. Тема обсуждалась в областном правительстве на совещании о развитии регионального здравоохранения, которое 12 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

В единую структуру вошел Центр медицины катастроф. Все отделения объединены под начало одного диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием автотранспорта.

- Сейчас на подстанциях области работает 117 бригад, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Для кадрового обеспечения в СМП активно привлекаются будущие медики. В 2021 году после прохождения практики трудоустроено 58 человек. В рамках целевого обучения будущим специалистам СМП с 2022 года будет предоставляться единовременная выплата.

При Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи, при ней организован учебный центр с современным симуляционным оборудованием и тренажерами оказания медпомощи.

Областное правительство также информирует, что обновляется парк автомобилей СМП:

- В сентябре 2021 года в муниципалитеты переданы 22 новых современных автомобиля. В прошлом году автопарк службы СМП Верхневолжья пополнили 50 машин, в 2019-ом - 17.