Главу посёлка под Тверью будут судить за мошенничество с землёй

Дело будет рассматриваться Центральным районным судом города Твери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Калининского района Тверской области передала в суд уголовное дело на главу посёлка Орша Калининского района. Чиновница обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей.

По версии следствия обвиняемая предоставила в администрацию Эммаусского сельского поселения сведения о том, что на арендуемом ею земельном участке в 15 соток имеется строение. Благодаря этому чиновница приобрела право собственности на участок. При этом никакого строения там не было, соответственно, в собственность участок был переведён незаконно.

- В результате совершённого мошенничества Российской Федерации причинен материальный ущерб в сумме свыше 1 млн. рублей, - сообщает пресс-служба областной Прокуратуры.

Земля возвращена в администрацию Калининского района. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в особо крупном размере") будет рассматриваться Центральным районным судом города Твери.