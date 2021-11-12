В Тверской области определены молодые дарования, которые получат стипендии за свой талант

В региональном правительстве 12 ноября определили получателей стипендий за музыкальные творческие достижения. Фото: ПТО

На заседании президиума регионального правительства 12 ноября определены получатели стипендии за музыкальные творческие достижения.

Стипендии имени В.В. Андреева на 2021-2022 учебный год присуждены четырем студентам Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского – Елизавете Борисовой, Арсению Быстрову, Дарье Волощенко, Виктории Воробьёвой, а также шестерым учащимся детских школ искусств Верхневолжья по классам «балалайка», «домра», «баян» – Александру Бегунову (Тверь), Ивану Кирилину (г. Кимры), Дарье Кузнецовой (Тверь), Варваре Минеевцевой (Тверь), Кириллу Холоднову (Бежецк), Максиму Чернобривцу (Бежецк).

Ежемесячную стипендию имени С.Я. Лемешева будут получать студент Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Эдгар Багдасарян и воспитанница досугового центра Завидово Конаковского района Анна Кувшинова.

В этом году по решению губернатора Игоря Рудени размер стипендий и премий для молодых дарований увеличен. С 3000 рублей до 5000 рублей - для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей - для учеников детских школ искусств.

Также определены получатели стипендий и премий губернатора. Ежегодно они назначаются 110 молодым дарованиям Верхневолжья в возрасте от 10 до 25 лет включительно.

Размер ежемесячных губернаторских стипендий и премий теперь равен 3500, 5000 и 10000 рублей.