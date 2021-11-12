Два здания из комплекса казарм Берга в Твери отремонтируют по решению суда

Казармы Берга - это комплекс из трёх зданий красного кирпича 1901-1905 годов постройки. Фото: ТИА

Пролетарский районный суд Твери обязал региональный Фонд капремонта отремонтировать два дома, входящих в комплекс зданий, известный как казармы Берга. Соответствующий иск был подан в суд прокуратурой, которая заинтересовалась состоянием казарм после возмущённых публикаций в интернете.

Речь о домах №43 и № 44 по улице Спартака. Они являются объектами культурного наследия регионального значения. По решению суда Фонд капремонта обязан провести в зданиях капремонт. Решение в законную силу, однако, ещё не вступило.

Напомним, казармы Павла Берга - это комплекс из трёх зданий красного кирпича 1901-1905 годов постройки. Казармы были возведены для рабочих Рождественской мануфактуры, принадлежавшей Бергу. Здания имеют готические черты, построены они были по проекту архитектора Карла Шмидта. Сегодня находятся в аварийном состоянии.

Летом этого года было принято решение выделить на капремонт казарм более 16 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал 30 июля глава Твери Алексей Огоньков. В документе прописаны ремонтные работы только в одном доме - № 45 по улице Спартака. Там 1 апреля 2021 года обрушилась стена.