В Спасо-Преображенский собор в Твери могут вернуть иконы из императорского дворца

В Тверском епархиальном управлении обсуждалось продолжение строительных и отделочных работ в воссозданном в Твери Спасо-Преображенском соборе. Фото: ПТО

12 ноября губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели в Тверском епархиальном управлении рабочую встречу, посвященную Спасо-Преображенскому собору. Обсуждалось продолжение строительных и отделочных работ в воссоздаваемом в Твери храме.

В соборе приступают к монтажу теплового узла и обустройству системы отопления. также еще предстоит довести до конца внутреннюю, благоустроить прилегающую территорию.

- Подробно обсуждалось внутреннее убранство собора. Здесь появятся росписи, планируется сделать подсветку. Также рассмотрен вопрос размещения в храме икон, которые исторически находились здесь. Они могут быть переданы в Спасо-Преображенский собор из других храмов Верхневолжья и из запасников Тверского императорского путевого дворца, - поделилась деталями встречи пресс-служба областного правительства.

Напомним, что воссоздание разрушенного собора на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор».

5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

СПРАВКА КП

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном.

В годы польско-литовского нашествия в начале XVII века древний храм был разобран. Второй Спасо-Преображенский собор был выстроен из старицкого камня в 1689-1696 годах.

В начале XX века храм представлял собой великолепное зрелище как снаружи, так и внутри - там был старинный иконостас XVII века, многочисленные иконы тверского письма, старинные богослужебные книги и церковная утварь, картины, фрески...

В 1929 году Спасо-Преображенский собор был закрыт советскими властями. В 1934-м хранящаяся там рака с мощами святого Михаила Тверского, уцелевшие иконы, картины и церковная утварь оказались в запасниках тверского музея.

Собор был взорван в ночь на 4 апреля 1935 года.