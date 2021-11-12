Во дворах Твери разрешат устанавливать ларьки

Ларьки снова появятся во дворах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Тверской городской Думы вносят изменения в Правила благоустройства территории города Твери. Поступило предложение разрешить предпринимателям устанавливать на общедомовой земле объекты нестационарной торговли - ларьки. Проект решения рассмотрели на заседании постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры.

Земельные участки могут быть переданы иным лицам по решению собственников помещений многоквартирного дома. Участок должен стоять на кадастровом учете.

Проект комитет одобрил. Окончательное решение примут депутаты на заседании гордумы.