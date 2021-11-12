Транспортное приложение "Волга" в Тверской области скачали 310 тысяч человек

Популярность приложения возросла после запуска второго этапа новой транспортной модели. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С января по октябрь 2021 года количество пользователей мобильного транспортного приложения «Волга» выросло на 126 тысяч человек. Общее число пользователей стало больше на 69%, всего приложение скачали около 310 тысяч человек.

Популярность приложения возросла после запуска второго этапа новой транспортной модели в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах, отмечают в пресс-службе Правительства Тверской области. Чаще всего приложение скачивали в июле, августе и сентябре – почти 75 тысяч раз.

Напомним, в приложении "Волга" можно отследить движение автобусов, посмотреть их расписание, купить абонемент, пополнить счёт транспортной карты. С недавнего времени в приложении также имеется раздел новостей.